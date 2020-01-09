Претендент на УПЛ сенсационно уволил главного тренера

Сергей Ковалец покинул Оболонь-Бровар / ФК Оболонь-Бровар

Оболонь-Бровар на своем официальном сайте объявила о разрыве контракта по обоюдному согласию с главным тренером Сергеем Ковальцом.

"Пивовары" завершили осеннюю часть сезона на 6-м месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха всего на 2 очка. В 2019 году ковалец был признан лучшим тренером дивизиона.

Сергей Ковалец возглавлял Оболонь-Бровар с 2018 года. Также он был главным тренером Оболони в сезоне 2010/2011, когда команда выступала в УПЛ.

Ранее львовский Рух расстался со своим наставником Леонидом Кучуком. Причины прекращения сотрудничества остаются неизвестны.

Напомним, киевское Динамо подписало вингера российского Тамбова Бенито. Футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт 10 января. "Главред" попытался разобраться, нужен ли "бело-синим" этот трансфер.