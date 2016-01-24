Испанский сбор "Динамо": победа в пятом спарринге, видео голов

Подопечные Сергея Реброва одержали победу над китайским "Цзянсу Сайнти".
В воскресенье, 24 января, киевское "Динамо" провело пятый товарищеский матч в рамках предсезонного сбора в Испании.
Подопечные Сергея Реброва одержали победу над китайским "Цзянсу Сайнти", передает пресс-служба киевлян.
"Динамо" Киев — "Цзянсу Сайнти" — 3:2
Голы: Сергей Рыбалка, 32, Данило Да Силва, 35, Лукаш Теодорчик, 86 — Видар Ом Чартанссон, 53, с пенальти, Саммир, 74
"Динамо": Александр Шовковский (Артур Рудько, '66), Александр Драгович (Виталийс Ягодинскис, '72), Домагой Вида (Виторину Антунеш, '62), Евгений Хачериди (Никита Бурда, '72), Виталий Буяльский (Александр Андриевский, '72), Денис Гармаш (Мигель Велозу, '62), Олег Гусев (Николай Морозюк, '62), Сергей Рыбалка (Радосав Петрович, '64), Дерлис Гонсалес (Роман Яремчук, '71), Данило Да Силва (Сергей Мякушко, '72), Жуниор Мораес (Лукаш Теодорчик, '62)
"Цзянсу Сайнти": Чжан Сипен, Ку Ченг, Ли Ан, Чжоу Юнь, Ву Кси, Рен Ханг, Чжан Синьлинь, Янье Лиу, Гэ Вэй, Серхио Ариэль Эскудеро, Чжан Вэй
Предупреждения: Александр Драгович, 52.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" разгромило "Скендербеу" со счетом 4:1.
Видео: ФК "Динамо" Київ.