УЕФА пустил зрителей на матч киевского "Динамо": санкции ослабили

УЕФА ослабил санкции для киевского "Динамо" и разрешил провести матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" в присутствии зрителей.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, пишет УНИАН.

Также "Динамо" заплатит штраф в размере 50 тыс. евро.

Напомним, первый матч между "Динамо" и "Манчестер Сити" пройдет 24 февраля. Ответная игра пройдет в Манчестере 15 марта.

Как известно, дисциплинарный комитет УЕФА изначально наказал "Динамо" проведением двух домашних матчей без зрителей в еврокубках и одним условно, а также штрафом в размере 100 тысяч эвро.

Киевляне понесли наказание за поведение болельщиков клуба во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси", который прошел 20 октября 2015 года и завершился со счетом 0:0.

В частности, во время встречи фанаты избили темнокожих болельщиков и устроили массовые беспорядки. Условное наказание вступит в силу, если повторится аналогичная ситуация в течение трех лет.

Позже в ФК "Динамо" сообщили, что подадут апелляцию и будут настаивать на отмене решения о проведении второго матча без зрителей. Первая игра без зрителей состоялась в рамках заключительного тура группового этапа ЛЧ "Динамо" —"Маккаби" (Тель-Авив). Киевляне выиграли со счетом 1:0 и впервые с сезона 1998/99 обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ.