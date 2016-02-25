Лига Европы: "Шахтер" минимально обыгрывает "Шальке" после первого тайма, видео гола

В Германии на территории города Гельзенкирхен первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между местным "Шальке" и донецким "Шахтером" закончился со счетом 0:1.

Об этом пишет УНИАН.

Игра проходит на Фельтинс-Арене (Ауфшальке), а следить за ней будет арбитр из Словении Матей Юг.

"Первый в противостоянии гол в ворота противника на 27 минуте забил "горняк" Марлос", — добавили журналисты.

Видео гола Марлоса

Стартовые составы команд-соперниц:

"Шальке": Ферманн — Жуниор Касайра, Гайс, Матип, Колашинац - Нойштедтер, Горетцка - Сане, Бельханда, Шепф — Хунтелаар;

Запасные: Гифер, Аого, Хойбьерг, Ритер, Керер, Сэм, Ди Санто.

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос, Коваленко, Тайсон — Феррейра;

Запасные: Сарнавский, Веллингтон, Коробенко, Ордец, Кобин, Борячук, Эдуардо.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в рамках которого играли "Шахтер" и "Шальке", проходил во Львове 18 февраля. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть фото и видео можно здесь.

Видео: FootballdailyHD