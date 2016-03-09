"Реал" и "Вольфсбург" пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 8 марта, состоялись матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, и первыми четвертьфиналистами стали испанский "Реал" и германский "Вольфсбург".

Мадридцы оставили за бортом турнира итальянскую "Рому", а вице-чемпионы Бундеслиги заставили сойти с дистанции бельгийский "Гент", сообщает Укринформ.

"Реал", который одолел "Рому" на выезде (2:0), победил римлян и на родном "Сантьяго Бернабеу" — 2:0. В середине второго тайма отличились Криштиану Роналду (64-я минута) и Родригес (68).

"Вольфсбург" благодаря голу Андре Шюррле (74) взял верх со счетом 1:0, переиграв "Гент" по сумме двух матчей 4:2.

Еще две путевки в 1/4 финала турнира 9 марта разыграют английский "Челси" и французский "Пари Сен-Жермен", которые сойдутся на лондонском "Стэмфорд Бридж", а также российский "Зенит" и португальская "Бенфика" в Санкт-Петербурге.

Остальные участники четвертьфинала определятся на следующей неделе. 15 марта в ответных матчах 1/8 финала сыграют "Манчестер Сити" (Англия) — "Динамо" (Киев, Украина) и "Атлетико" (Испания) — ПСВ "Эйндховен" (Голландия), 16 марта — "Барселона" (Испания) — "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия) — "Ювентус" (Италия).

Напомним, "Динамо" в Киеве проиграло в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 18 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.