Битвы середняков в УПЛ: победы "Говерлы" и "Волыни", видео голов

В воскресенье, 13 марта, в Луцке и Ужгороде завершились матчи 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых "Волынь" одолела "Сталь" из Днепродзержинска, а "Говерла" одолела харьковский "Металлист".

Оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, сообщает УНИАН.

Игра в Луцке показала, что "Волынь" явно не соответствует статусу одного из аутсайдеров турнира, который команда получила после дисциплинарных санкций - "Волынь" лишили 18 очков в турнирной таблице. "Волынь" владела преимуществом на протяжении большей части игры, а на 54-й минуте Виктор Хомченко воплотил этот перевес в забитый гол. Игрок то ли навешивал мяч в штрафную, то ли так хитро пробивал по воротам, но мяч опустился в дальний угол ворот. В оставшееся время хозяева без труда сохранили перевес в счете.

"Волынь" — "Сталь" Д 1:0

Гол: Хомченко, 54

"Волынь": Шуст — Богданов, Шабанов, Жунич, Гуменюк — Логинов, С. Кравченко — Мемешев, Деда (Чепелюк, 26, Никитюк, 71, Миха, 90+3), Хомченко — Диденко

"Сталь" Д: Панькив — Барановский, А. Кравченко, Ищенко, Воронин — Карасюк, Каленчук (Дебелко, 63) — Лазич, Э. Малакян (Будник, 74), Г. Малакян — Васин (Котляр, 82)

Предупреждения: Шабанов, Никитюк, Шуст, Гуменюк — Васин

В игре в Ужгороде "Говерла" забила решающий гол в первом тайме, на 34-й минуте, когда отличился Игорь Гончар. Его партнер Виталий Гемега слева ворвался в штрафную "Металлиста" и сделал мягкий заброс - Орест Кузык пробил с лета, но Александр Ильющенков в падении отбил перед собой. Защитнику не удалось выбить, мяч подхватил Гончар и, подработав, точно пробил в дальний верхний угол.

"Говерла" — "Металлист" 1:0

Голы: Гончар, 34

"Говерла": Бабенко, Иванов, Ягодинскис, Ряшко, Кутас (Тома, 90), Гавриш, Гончар, Кузык, Гемега, Сергийчук, Худобяк (Еременко, 86)

"Металлист": Ильющенков, Зубейко, Полянский, Рыжук, Бобко, Харатин (Ралюченко, 71), Касьянов, Третьяков (Родич, 75), Каплиенко (Корнев, 56), Соболь, Приемов

Предупреждения: Худобяк, Кутас — Приемов, Соболь, Рыжук

На 52-й минуте Сергийчук не забил пенальти (вратарь).

Таким образом, "Говерла" набрала 13 очков и переместилась с 12-го на 11-е место, обойдя одесский "Черноморец" (11 баллов) и вплотную приблизившись к идущему 10-м "Металлисту" - 14. "Волынь" набрала 12 очков и также поднялась с 13-го на 12-е место, также, как и "Говерла", обойдя "Черноморец" (теперь 13-е место).

18-й тур УПЛ завершится сегодня вечером центральным матчем тура "Днепр" - "Шахтер" в Днепропетровске.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" выиграло во Львове у "Карпат".

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2, ТСН.