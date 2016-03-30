Усик получил травму, бой с "Монстром" отменен

В Киеве не состоится запланированный бой между Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Стивеном Симмонсом ("Монстр").

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные K2 Promotions.

В то же время агентство уточнило, что поединок отменен из-за полученной нашем соотечественником травмы.

"Усик травмировал колено на одной из спарринг-сессий во время подготовки к бою. Он вынужден пройти курс реабилитации", — отметили журналисты.

Напомним, ранее в Киеве состоялся в бой за титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и кубинцем Педро Родригесом, который украинец выиграл нокаутом. Узнать больше о поединке можно здесь.