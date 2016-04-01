Во Львове "Шахтер" разгромил "Металлист", видео голов

В пятницу, 1 апреля, во Львове в рамках матча 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" разгромил харьковский "Металлист".

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Арена-Львов" и завершилась со счетом 8:1 в пользу команды из Донецка.

"Первый в противостоянии гол в начале матча забили "горняки", позже харьковчане сравняли счет, а в дальнейшем пропустили много мячей", — отметили журналисты.

"Шахтер" — "Металлист" 8:1

Голы: Тайсон, 6, 54, 57, Исмаили, 27, Феррейра, 31, Марлос, 67, Эдуардо, 86, Бернард, 89 — Корнев, 16;

"Шахтер": Пятов — Исмаили, Ордец, Кривцов, Срна (Эдуардо, 63) — Степаненко (Дентиньо, 65), Малышев — Тайсон, Коваленко (Бернард, 46), Марлос — Феррейра;

"Металлист": Ильющенков — Бобко, Даценко, Полянский, Зубейко — Касьянов, Ралюченко (Рыжук 60) — Третьяков (Барилко, 63), Корнев (Синица, 66), Соболь — Приемов.

Видео голов

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на "Оболонь-Арене" донецкий "Шахтер" проиграл полтавской "Ворскле". Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2