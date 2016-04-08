Луческу о победе "Шахтера" над "Брагой": доволен результатом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что доволен результатом первого матча 1/4 финала Лиги Европы между его подопечными и португальской "Брагой".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Футбол1", пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что противостояние завершилось со счетом 2:1, а ответный поединок состоится во Львове 14 апреля.

"Доволен игрой и результатом. Считаю, что мы его заслужили. Знали, что играем против очень техничной команды, которая исповедует атакующий футбол", — отметил наставник "горняков".

По его словам, игроки украинской команды понимали, что в первом тайме соперник пойдет вперед. "…но мы хорошо организовали нашу игру в обороне. Каждый раз, когда у нас был шанс выйти в контратаку, мы это делали", — добавил Луческу.

Также он сообщил, что второй тайм игроки "Браги" начали очень агрессивно, пытались идти вперед, что позволило нашей команде находить свободные зоны. "Да, у них было несколько моментов, но они возникали в основном после контратак", — подчеркнул тренер.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Брагой" проходил 7 апреля на территории Португалии. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.