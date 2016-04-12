В Британии назвали десятку худших логотипов футбольных клубов мира

В Британии газета Daily Mail назвала десятку худших логотипов футбольных клубов со всего мира.

Отмечается, что среди лидеров футбольного сезона 2015/16 в нем присутствует четвертьфиналист Лиги чемпионов немецкий "Вольфсбург", сообщает УНИАН.

Нынешний логотип клуба британские журналисты считают "жертвой модернизации" и малопривлекательным.

Кроме немецкой команды в списке фигурируют "Наполи" (Италия), "Мельбурн Виктори" (Австралия), "Гамбург" (Германия), "Нью-Йорк Ред Буллс" (США), "Богемианс" (Чехия), "Валансьен" (Франция), "Ньюэллс Олд Бойс" (Аргентина), "Зенит" (Россия) и "Пасуш де Феррейра" (Португалия).

Напомним, ранее сообщалось, что в Федерации футбола Украины представили новый логотип.

Фото: dailymail.co.uk.