В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото

Сегодня, 21 апреля, в Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр, которые будут проходить с 5 по 21 августа в Бразилии.

Церемония откроет традиционную эстафету, которая завершится в Рио-де-Жанейро, пишет Укринформ.

Огонь выступает в роли символического связующего звена между античными и современными играми.

Пламя зажгли у алтаря богини Геры, который расположен напротив храма Зевса в Олимпии. Девушки, облаченные в древнегреческие наряды, зажигают огонь при помощи сферического стекла и солнечных лучей, помещают его в керамическую чашу. Вместе с ней процессия направляется к античному стадиону.

По дороге девушки останавливаются у оливкового дерева, где мальчик срезает ветвь как символ мира. Затем зажигают факел первого участника эстафеты Олимпийского огня, которым является греческий гимнаст Элефтериос Петруниас, и он отправляется в путь.

В течение последующих 100 дней огонь побывает в 83 городах и преодолеет тысячи километров по земле и в воздухе. Огонь ждет путешествие по всей Бразилии, за которым смогут наблюдать почти все жители страны.

Свой путь факел завершит на стадионе в Рио-де-Жанейро, где состоится церемония открытия летних Олимпийских игр.

Как известно, Олимпиада в Рио-де-Жанейро начнется 5 августа и завершится 21-го.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко подтвердил свое желание выступать на летней Олимпиаде 2016 года в Бразилии.