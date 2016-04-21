-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
-
В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр: опубликованы фото Reuters
Сегодня, 21 апреля, в Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр, которые будут проходить с 5 по 21 августа в Бразилии.
Церемония откроет традиционную эстафету, которая завершится в Рио-де-Жанейро, пишет Укринформ.
Огонь выступает в роли символического связующего звена между античными и современными играми.
Пламя зажгли у алтаря богини Геры, который расположен напротив храма Зевса в Олимпии. Девушки, облаченные в древнегреческие наряды, зажигают огонь при помощи сферического стекла и солнечных лучей, помещают его в керамическую чашу. Вместе с ней процессия направляется к античному стадиону.
По дороге девушки останавливаются у оливкового дерева, где мальчик срезает ветвь как символ мира. Затем зажигают факел первого участника эстафеты Олимпийского огня, которым является греческий гимнаст Элефтериос Петруниас, и он отправляется в путь.
В течение последующих 100 дней огонь побывает в 83 городах и преодолеет тысячи километров по земле и в воздухе. Огонь ждет путешествие по всей Бразилии, за которым смогут наблюдать почти все жители страны.
Свой путь факел завершит на стадионе в Рио-де-Жанейро, где состоится церемония открытия летних Олимпийских игр.
Как известно, Олимпиада в Рио-де-Жанейро начнется 5 августа и завершится 21-го.
Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко подтвердил свое желание выступать на летней Олимпиаде 2016 года в Бразилии.