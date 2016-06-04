Смерть Мухаммеда Али. Стало известно, где похоронят легенду мирового бокса

Экс-чемпион мира в тяжелом весе скончался вчера вечером на территории США.
В пятницу вечером, 3 июня, в американском городе Финикс (штат Аризона) на 75-м году жизни в больнице скончался легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в тяжелом весе — Мухаммед Али (Кассиус Марселлус Клей).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные представителя его семьи Боба Ганелла, пишет Укринформ.
В то же время агентство уточнило, что похороны пройдут в родном городе умершего — Луисвилле.
"Один из самых известных спортсменов XX века 32 года боролся с болезнью Паркинсона, был госпитализирован в начале этой недели из-за респираторного заболевания", — отметили журналисты.
В течение последних суток в СМИ писали о резком ухудшении состояния его здоровья, из неофициальных источников стало известно, что легенду мирового бокса якобы подключили к системам жизнеобеспечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в конце марта текущего года в испанской Барселоне на 69 году жизни в кругу семьи от рака легких умер легендарный нидерландский футболист и тренер — Йохан Кройф.
Мухаммед Али родился 17 января 1942 года в городе Луисвилл, в 1960 году стал чемпионом Олимпиады в полутяжелом весе, а в 1964 — чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе (единственный, кто завоевывал соответствующий титул трижды).
На пике своей карьеры был известен техникой танцующих ног и быстрых ударов, именно ему принадлежит знаменитое высказывание-наставление боксерам: "Порхать как бабочка, жалить как пчела".