Смерть Мухаммеда Али. Стало известно, где похоронят легенду мирового бокса

В пятницу вечером, 3 июня, в американском городе Финикс (штат Аризона) на 75-м году жизни в больнице скончался легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в тяжелом весе — Мухаммед Али (Кассиус Марселлус Клей).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные представителя его семьи Боба Ганелла, пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что похороны пройдут в родном городе умершего — Луисвилле.

"Один из самых известных спортсменов XX века 32 года боролся с болезнью Паркинсона, был госпитализирован в начале этой недели из-за респираторного заболевания", — отметили журналисты.

В течение последних суток в СМИ писали о резком ухудшении состояния его здоровья, из неофициальных источников стало известно, что легенду мирового бокса якобы подключили к системам жизнеобеспечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце марта текущего года в испанской Барселоне на 69 году жизни в кругу семьи от рака легких умер легендарный нидерландский футболист и тренер — Йохан Кройф.

Мухаммед Али родился 17 января 1942 года в городе Луисвилл, в 1960 году стал чемпионом Олимпиады в полутяжелом весе, а в 1964 — чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе (единственный, кто завоевывал соответствующий титул трижды).

На пике своей карьеры был известен техникой танцующих ног и быстрых ударов, именно ему принадлежит знаменитое высказывание-наставление боксерам: "Порхать как бабочка, жалить как пчела".