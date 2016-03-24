"Человек, который изменил футбол": игроки отреагировали на смерть легендарного Кройфа

В четверг, 24 марта, в испанской Барселоне на 69 году жизни в кругу семьи от рака легких умер легендарный нидерландский футболист и тренер Йохан Кройф.

Об этом пишет football.ua.

Издание ТСН уточнило, что печальную новость уже прокомментировали ряд спортсменов.

"…Выдающийся человек, который изменил футбол. Соболезнования его семье и друзьям", — отметил экс-капитан сборной Германии и "Баварии" Лотар Маттеус.

Между тем испанский голкипер Икер Касильяс в своем Twitter-аккаунте назвал соответствующую новость печальной для всего мира футбола. "Покойтесь с миром, Йохан Кройф", — добавил спортсмен.

Кроме того, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос назвал умершего человеком, который опередил свое время. "Прощаемся с одной из главных легенд мирового футбола", — приводят его слова журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что на 78-м году ушел из жизни знаменитый штангист — двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР Леонид Жаботинский.

Йохан Кройф был футболистом и тренером сборной Нидерландов, "Аякса" и "Барселоны". Он является обладателем трех Золотых мячей, также трижды выигрывал Кубок чемпионов в качестве игрока и один раз — в качестве тренера.