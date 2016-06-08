Если Ярмоленко забивает или даёт пас, шанс на победу сборной Украины равен 80% — футбольный эксперт

Известный украинский журналист и футбольный аналитик газеты "Команда" Евгений Гресь проанализировал степень вклада полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Андрея Ярмоленко в последние успехи сине-желтой дружины.

Шансы на победу Андрея Ярмоленко в споре лучших бомбардиров чемпионата Европы букмекеры оценивают, как один к 67-ми. Прочитав эту новость, в очередной раз захотелось оценить вклад полузащитника "Динамо" в последние результаты сборной Украины. Вклад сугубо атакующий, — цитирует эксперта Dynamo.kiev.ua.

В поединках за национальную команду Ярмоленко набрал уже 39 очков по системе гол плюс пас. Результативными действиями Андрей отметился в 30-ти матчах: в 24-х из них сборная выиграла, в четырёх — сыграла вничью, в двух — уступила. Получается, что если динамовец забивает или отдаёт, вероятность нашей победы равна 80%.

Солидный показатель, при этом в официальных играх он ещё более впечатляющий — 94%! Только в одном матче, в котором лучший действующий бомбардир сине-жёлтых отметился результативным действием, мы не смогли победить. В одном из 16-ти! Впрочем, ничья в нем была для нас сродни победе, поскольку выпала она на выездной поединок со Словенией.

Любопытно выглядит статистика последних 10-ти матчей, в которых Ярмоленко не забивает и не ассистирует своим партнёрам. С одной стороны, она имеет удручающий вид (меньше 50% набранных очков), с другой — в минувшем квалификационном цикле Евро-2016 Андрей не отметился ни одним результативным действием во встречах с командами, которые финишировали в таблице выше сборной Украины. В этих матчах мы, кстати, вообще не забивали. Хотя накануне такого важного турнира вспоминать об этом совсем некстати...

Такой получается расклад, по итогам которого мы ждём от Андрея Ярмоленко продолжения результативной феерии на французских полях, но напоминаем ему, что один в поле не воин. Будет играть на команду — будут и голы, будут и передачи. А в том, что он будет играть на команду, лично я нисколько не сомневаюсь. Потому что во Франции, убежден, все будут играть на команду! — написал Гресь на своей странице в Facebook, прикрепив следующую статистическую таблицу.

Напомним, ранее журналист рассказал, когда Ярмоленко покинет "Динамо".

фото: dynamo.kiev.ua