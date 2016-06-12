Сборная Польши минимально обыграла ирландцев на Евро-2016: опубликованы фото и видео гола

Сегодня,12 июня, во Франции на Чемпионате Европы (Евро-2016) в Ницце на арене "Стад-де-Нис" состоялся матч первого тура группы С, где встречались команды сборных Польши и Северной Ирландии.

Польша — Северная Ирландия — 1:0.

Аркадиуш Милик мог открывать счет в матче еще в первом тайме, но достиг успеха только к концу второго.

Ирландцы пыталась отыграться, но серьезных голевых моментов создать не смогли. Они были полностью настроены на оборону своих ворот.

Полякам же было необходимо забить один мяч, с чем они и справились.

Стоит отметить, что поляки временно возглавили группу C, в которой еще будет играть Украина и Германия, матч между которыми состоится сегодня позже.

Гол Милика.

Польша: Щенсны, Паздан, Енджейчик, Крыховяк, Глик, Мончиньски, Блащиковски, Пищек, Капустка, Милик, Левандовски

Северная Ирландия: Макговерн, Маклафлин, Макаули, Эванс Дж., Бэйрд, Макнейр, Кэткарт, Фергюсон, Дэвис С., Норвуд, Лафферти

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии победила турков со счтеом 1:0.

видео: vk.com/refoot