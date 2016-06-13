Кровавый футбол. Министр спорта объяснил, почему у "варварской России" надо отобрать ЧМ-2018

Россию необходимо лишить права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Об этом написал министр молодежи и спорта Игорь Ждановв своем Facebook.

Об этом он заявил, комментируя слова вице-спикера Госдумы РФ Игоря Лебедева по поводу драки российских болельщиков с английскими фанатами после матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Англии (1:1), прошедшего в субботу в Марселе.

"Что он несет, ужас! Это еще один тревожный звоночек для ФИФА. Думаю, не произойдет ничего страшного, если у варварской России с таким "нормальным" поведением "болельщиков" отберут ЧМ-2018. Страна, чьи футбольные функционеры открыто пропагандируют кровавый футбол и подстрекают футбольных хулиганов к насилию — просто не заслуживает проведения Мундиаля", — написал Жданов.

Напомним, ранее сообщалось, что во Францию из России для участия в беспорядках на Евро-2016 прибыли пимерно 150 специально обученных футбольных хулиганов.