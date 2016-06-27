Названа дата боя-реванша Владимира Кличко с Фьюри

СМИ опубликовали дату боя-реванш между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО).



Как сообщает немецкое издание BILD, ссылаясь на управляющего директора Klitschko Management Group и менеджера Владимира Кличко Бернда Бенте, бой может состояться 29 октября, пишет сайт klitschko-brothers.com.

Именно эту дату называют несколько немецких и американских источников, в частности, телеканал ESPN.

В этой дате заинтересованы телеканалы RTL, BoxNation и HBO, так как в этот день, у всех трех главных трансляторов поединка, есть свободное эфирное время.

Напомним, бой-реванш Владимира Кличко с Фьюри перенесен из-за травмы британца

Ранее сообщалось, что бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри пройдет 9 июля в Манчестере на "Манчестер Арена".