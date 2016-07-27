Фонсека о старте "Шахтера" в Лиге чемпионов: это только начало

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после уверенной победы команды над "Янг Бойз" поделился мыслями о старте "горняков" в Лиге чемпионов и шансах на проход в следующий раунд.

По словам Фонсеки, он доволен, что команда показала хороший футбол, сообщает Football.ua.

"Была хорошая игра, и мы сегодня показали хороший футбол. Не давали возможности сопернику переходить в атаку. В принципе, мы доминировали на протяжении почти всего матча, не считая первых десяти минут. Жалко, что не забили больше, хотя создали много моментов. Несмотря на это, очень доволен своей командой и поведением игроков", — сказал Паулу Фонсека.

"Реализация? Самое главное, что мы создаем эти моменты. Возможно, благодаря вратарю не смогли забить больше или где-то не доработали. Думаю, что на все 100 % видно, что мы демонстрируем атакующий футбол, много комбинаций разыгрываем у штрафной соперника. Это самое главное".

"Почему не использовал все замены? Не думаю, что игра требовала этого. Вы же понимаете, что нет никаких правил, которые нас заставляют делать именно три замены в каждом матче. Футболисты отлично себя показывали, поэтому я решил, что этого делать не стоит".

"Я никогда не планирую замены до матча. Думаю, только игра требует футболиста, который нужен на поле. Я почувствовал, что Селезнев может быть важен в тот момент, именно поэтому его и выпустил.

Отвечая на вопрос, насколько этот поединок был важен для самого наставника "горняков", он сказал: "Для нас все матчи важны, и этот тоже. Не стоит забывать, что это только первая игра.

Всегда хорошо быть впереди, хорошо не пропускать. Это дает нам преимущество перед ответным матчем. В то же время я знаю, насколько опасен Шахтер на домашнем стадионе. Ответная встреча предстоит в Швейцарии, болельщики будут поддерживать "Янг Бойз". К тому же матч будет проходить на синтетическом поле, к чему мы не привыкли. Понятно, цифры говорят, что у нас явное преимущество. Но стоит также учитывать и другие факторы".

"У Янг Бойз было несколько угловых, а эта команда очень опасна при стандартных положениях. Думаю, именно поэтому первые 10 минут матча проходили вдали от ворот нашего соперника. После этого все пошло хорошо, и мы начали контролировать игру".



"Селезнев? Мы говорили по-английски. Евгений понимает его и немного говорит, я тоже. Но главное слово, которое было сказано, это "гол". И он, как вы видите это, понял", — говорит португалец.

Напомним, "горняки" обыграли "Янг Бойз" со счетом 2:0.