Российский олимпийцы пожаловались, как в Рио поглумились над флагом РФ

Во время Олимпиады в Рио члены сборной РФ обнаружили под собственной дверью сорванными и завязанными в узлы свои национальные флаги, ранее развешанные спортсменками на своем этаже.

Об этом сообщила российская синхронистка Александра Пацевич в Instagram.

"Все спрашивают нас об отношении тут к российским спортсменам? Почему мы должны молчать — неуважительное! Судите сами — утро началось с того, что нашли на полу под дверью сорванный флаг, завязанный в узел, который к вечеру и вовсе исчез!" — написала спортсменка.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный антидопинговый центр Украины призывал Международный олимпийский комитет отстранить Российскую Федерацию от участия вОлимпийских играх в Рио-де-Жанейро.