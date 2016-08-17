Владимир Кличко решил подать в суд на Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что решил подать в суд на победившего его британца Тайсона Фьюри.

Об этом говорится в видеообращении, которое спортсмен выложил на своей странице в Facebook.

В то же время наш соотечественник уточнил, что команда соперника неоднократно пыталась изменить сроки проведения нового боя (контракт уже подписан) и это продолжается бесконечно.

"Чтобы защитить мои права и наконец-то договориться о реванше, я вынужден обратиться в суд", — сказал Кличко.

Напомним, в конце ноября 2015 года в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO, в текущем году запланировано проведение реванша.