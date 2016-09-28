Лига чемпионов: в Стамбуле "Динамо" сыграло вничью с "Бешикташем", видео голов

В среду, 28 сентября, в Стамбуле прошел матч второго тура Лиги чемпионов между местным "Бешикташем" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:1.

"Бешикташ" открыл счет на 29-й минуте. Корзун "заработал" штрафной, нарушив правила против Абубакара в центральной зоне у своей штрафной, а Куарежма исполнил классный удар над стенкой из футболистов "Динамо" в дальний верхний угол ворот.

Однако во втором тайме киевляне сумели сравнять счет. На 65-й минуте Рыбалка исполнил подачу со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Цыганков ударом в касание замкнул этот пас.

"Бешикташ" — "Динамо" 1:1

Голы: Куарежма, 29 — Цыганков, 65

"Бешикташ": Фабри — Бек, Марсело, Тошич, Эркин — Арслан (Инлер, 77), Хатчинсон — Куарежма, Талиска, Адриано (Тосун, 68) — Абубакар (Фрай, 85)

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш — Рыбалка — Ярмоленко, Гармаш, Буяльский (Корзун, 22), Гонсалес (Цыганков, 62) — Мораес (Гладкий, 78)

Предупреждения: Адриано, Арслан — Корзун, Гармаш, Вида

Отметим, что во втором матче группы B "Наполи" разгромил "Бенфику" со счетом 4:2.

Напомним, ранее эксперты дали прогнозы на матч Лиги чемпионов "Бешикташ" — "Динамо".

Видео: Футбольные обзоры.