Отбор на ЧМ-2018. Шевченко назвал результат, который его устроит в матче против Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что с большим уважением относится к наставнику сборной Турции Фатиху Териму.

Об этом он сказал на предматчевой прес-конференции, сообщает football.ua.

"Он был моим наставником в Милане. Последние 20 лет успехи турецкого футбола связаны с ним. Я хорошо знаю специфику работы Терима, она никогда не меняется. Это всегда агрессивный атакующий футбол", — сказал Шевченко.

"Слова Терима о том, что я стану хорошим тренером, это аванс для меня. Я пошел на этот путь, и надеюсь достичь успеха", — отметил тренер сборной Украины.

"В сборной Украины идет омоложение команды. Будет много интересных тактических моментов, ведь обе команды обновляются и пытаются двигаться вперед. Если будет хорошая игра и будет победа — мы будем довольны, если будет хорошая игра и будет одно очко — мы будем удовлетворены", — подчеркнул он.

"Вижу, что ребята, которые есть в нашем распоряжении готовы выйти на поле. Для меня важный сигнал, что игроки психологически готовы к игре", — добавил Шевченко.

Напомним, ранее тренер сборной Косово пообещал удивить Украину.