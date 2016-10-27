Ярмоленко "забил стрелку" ультрас "Динамо" и рассказал о провокации на трибунах

Я договорился о встрече с болельщиками, заявил вингер киевлян.
Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, что хорошо относится к болельщикам и намерен обсудить с фанатами ситуацию в клубе в ближайшее время.
Об этом Ярмоленко заявил в комментарии "Обозревателю".
"Я договорился о встрече с болельщиками и на днях мы с ними увидимся, все обсудим. Так что никаких проблем вообще нет", — заявил он.
Также полузащитник "Динамо" заявил, что скандальный эпизод после матча с "Александрией" случился из-за провокации одного из фанатов, которому Ярмоленко посчитал нормальным ответить на "его языке".
"В такой момент, как сейчас, мы наоборот должны быть все вместе — футболисты и болельщики", — добавил Ярмоленко.
Напомним, ранее сообщалось, что ультрас "Динамо" жестко ответили на маты Ярмоленко.