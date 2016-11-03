Лига чемпионов: разгром ЦСКА, антирекорд Акинфеева и унижение загребского "Динамо"

В среду, 2 октября, состоялись очередные матчи четвертого тура Лиги чемпионов в группах Е—Н, которые подарили сразу несколько неожиданных результатов.

Главная сенсация случилась в группе F, где все ожидали, что мадридский "Реал" оформит путевку в плей-офф. Конечно, место в 1/8 финала от команды Зидана никуда не денется, но придется еще поработать в следующем матче. Все дело в том, что "сливочные" сыграли вничью 3:3 с "Легией". "Реал" выигрывал со счетом 2:0 (Бэйл и Бензема), но поляки не только сравняли (Оджиджа, Радович), но и вышли вперед (Мулин). Спас репутацию мадридцев Ковачевич, сообщает ua-football.com.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" минимально обыграла лиссабонский "Спортинг" — 1:0, хотя более справедливым итогом матча должна была быть ничья. "Боруссия" с 10 очками стала пятой командой, которая досрочно забронировала себе место в 1/8 финала. У "Реала" 8 баллов, у "Спортинга" — 3, у "Легии" — 1.

В группе Е свою рекордную серию продолжил Игорь Акинфеев — вратарь ЦСКА пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. Московской команде не удалось навязать "Монако" борьбу — победа монегасков со счетом 3:0. А вот "Байер" благодаря голу Кевина Кампля, который принес аптекарям победу над "Тоттенхэмом" на "Уэмбли", закрепился на втором месте.

В группе G "Лестер" набрал 10-е очко, сыграв вничью с "Копенгагеном" на выезде — 0:0. В активе датчан 5 баллов. Вторым идет "Порту", у которого 7 пунктов. "Драконы" обыграли на своем поле главного аутсайдера квартета "Брюгге". Бельгийцы остаются одной из двух команд, которая еще не набрала ни одно очка.

Вторая выступает в группе Н — загребское "Динамо" на выезде потерпело разгромное поражение от "Севильи" — 4:0. Испанцы могли бы уже праздновать выход в плей-офф, но настроение подпортил "Ювентус". "Старая синьора" вела в счете в матче против "Лиона" до 84-й минуте, но пропустила от Толиссо. Таким образом, французы, в активе которых 4 очка, все еще могут занять вторую строчку.

Напомним, уже сегодня свои поединки в Лиге Европы сыграют донецкий "Шахтер" (в домашнем матче "горняки" разгромили "Гент" — 5:0) и луганская "Заря". Паулу Фонсека в игре с "Гентом" точно не сможет задействовать Виктора Коваленко, а также Евгения Селезнева, которые в Бельгию даже не полетели. Есть кадровые потери и у "Зари" — из-за травмы точно не сыграет с "Фейеноордом" Артем Гордиенко, а участие Сивакова под вопросом.

Как были сыграны матчи 4-го тура ЛЧ в группах A-D, читайте здесь.