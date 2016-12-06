Разочарование Серии А. Бывший нападающий "Шахтера" может выиграть антипремию

Экс-форвард донецкого "Шахтера", а ныне нападающий "Милана" и сборной Бразилии Луис Адриано номинирован на условную премию "Золотая урна".

Об этом со ссылкой на официальный сайт конкурса сообщает УНИАН.

Победителем премии становится худший, по мнению болельщиков, футболист чемпионата итальянской Серии А.

В прежние годы победителями конкурса становились такие знаменитые игроки, как Ривалдо, Кристиан Виери, Рикардо Куарежма, а экс-форвард миланского "Интера" Адриано выигрывал "Золотую урну" трижды.

Напомним, Луис Адриано выступал за "Шахтер" в 2007-2015 годах, сыграл 162 матча и забил 77 мячей. Потом он перешел в "Милан" за 8 миллионов евро. За полтора года в Италии бразилец сумел забить в Серии А лишь четыре гола. В частности, в нынешнем сезоне он появлялся на поле в составе "россо-нери" шесть раз и мячи не забивал.

Главным претендентом на победу в конкурсе является французский полузащитник "Интера" Жоффрей Кондогбиа. Миланский клуб летом 2015 года заплатил за него "Монако" 35 миллионов евро, но заиграть в Италии футболисту не удалось.

На данный момент за Кондогбиа проголосовали 48,2% всех респондентов, на втором месте идет англичанин Равел Мориссон из римского "Лацио" (15,5%), на третьем — Луис Адриано (7,7%).