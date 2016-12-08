Лига Европы: сегодня "Шахтер" и "Заря" сразятся со своими соперниками

В четверг, 8 декабря, пройдут матчи заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы донецкий "Шахтер" — португальская "Брага" (группа H), луганская "Заря" — английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ, группа А).

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игры состоятся в Браге (стадион "Брага Мунисипал"), а также в Одессе (стадион "Черноморец"), их начало запланировано в 18 и 20 часов соответственно.

"Шахтер" досрочно выиграл группу Н и может спокойно готовиться к жеребьевке 1/16 финала, которая пройдет в понедельник, 12 декабря в швейцарском Ньоне", — отметило агентство Укринформ.

Луганчане же не имеют шансов подняться выше четвертого места в своей группе, они завершат участие в противостоянии. Турнирное положение в квартете Н: "Шахтер" — 15 очков, "Брага" — 6, "Гент" — 5, "Коньяспор" — 1, в группе А: "Фенербахче" — 10, МЮ — 9, "Фейеноорд" — 7, "Заря" — 2.

Ориентировочные составы "Шахтера" и "Браги":

"Шахтер": Н. Шевченко — Бутко, Ордец, Кривцов, Матвиенко — Малышев, Танковский — Марлос, Дентиньо,Тайсон — Борячук;

"Брага": Матеуш — Байано, Розич, Пинту, Гойяно — Эдуарду, Мауро, Вукчевич, Орта — Стоилкович, Фонте;

Дисквалифицированные: Степаненко ("Шахтер");

Травмированные: Эдуардо ("Шахтер").

Ориентировочные составы "Зари" и "Манчестер Юнайтед":

"Заря": А. Шевченко — Опанасенко, Сиваков, Форстер, Сухоцкий — Чайковский, Гречишкин — Петряк, Караваев, Паулиньо — Кулач;

МЮ: Де Хеа — Янг, Джонс, Рохо, Блинд — Фосу-Менса, Эррера — Мхитарян, Погба, Мартиаль — Ибрахимович;

Травмированные: Каменюка, Соболь — Смоллинг, Шоу.

Напомним, 24 ноября прошли матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы "Шахтер" — "Коньяспор", "Заря" — "Фенербахче", которые завершились со счетом 4:0 и 0:2 соответственно. Узнать больше о победе "горняков" можно здесь.