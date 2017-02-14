Украинский боксер Бурсак сразится с мексиканцем за титул чемпиона мира

Бывший чемпион Европы в среднем весе Максим Бурсак проведет бой с чемпионом мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканцем Хильберто Рамиресом, в результате которого может завоевать титул соперника.

Об этом рассказал промоутер западного спортсмена Хесус Запари, пишет klitschko-brothers.com, ссылаясь на данные BoxingScene.

В то же время он уточнил, что поединок пройдет 22 апреля в американском штате Калифорния.

"Мы думали, что Рамирес будет драться в андеркарте боя Пакьяо (Мэнни Пакьяо, единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях — ред.), но сторона филиппинца еще не приняла решение о проведении поединка именно в эту дату", — отметил Запари.

По его словам, поэтому было принято решение провести бой между украинцем и мексиканцем в Калифорнии. "Думаю, что оно устроит всех, а мы уже давно хотели устроить поединок в этом штате", — добавил промоутер.

Напомним, в конце ноября 2016 года в США был бой между украинцем Василием Ломаченко и Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, наш соотечественник завоевал победу техническим нокаутом.