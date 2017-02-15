ФИФА разрешил Зозуле вернуться в "Днепр", но трансфер может и сорваться

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила украинскому нападающему "Бетиса" Роману Зозуле вернутся в "Днепр", однако запрет на трансферы для украинского клуба препятствует переходу.

Если футболист возвращается в украинский коллектив, тогда не будет нарушено правило ФИФА, согласно которому в течение одного сезона игрок не может выступать за более чем три команды. Именно из "Днепра" форвард перебрался в "Бетис" летом 2016 года, сообщает Marca.

Но этот трансфер рискует не состояться вследствие запрета, который на украинский клуб наложил УЕФА из-за долгов. Агенты Зозули пытаются решить этот вопрос с Федерацией футбола Украины.

"Бетис", в свою очередь, намерен воспользоваться лазейкой в правилах: если украинский игрок перейдет в команду, для которой сезон стартовал в 2017 года, тогда правила ФИФА уже не будут запрещать ему выходить на поле в официальных матчах.

Испанский клуб не может использовать Зозулю в нынешней кампании, поскольку трансферное окно для футболистов этой страны закрылось 1 февраля.

Как известно, Зозуля начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили нападающего в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста.

Напомним, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко предложил кандидатуру нападающего "Бетиса" Романа Зозули в исполком организации. Руководитель уверен, что форвард получит единогласную поддержку.

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