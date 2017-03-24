Ключевой матч в борьбе за лидерство. Анонс битвы сборных Хорватии и Украины в отборе на ЧМ-2018

24 марта 2017, 10:24

Если сборная Украины сможет увезти очки из "Максимира", это будет в какой-то мере подвиг.

Тренировка сборной Украины

В пятницу, 24 марта, в Загребе на стадионе "Максимир" состоится матч отборочного турнира на ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины.

С турнирной точки зрения этот матч является ключевым для нашей сборной в контексте борьбы за первое место, пишет football.ua.

Хозяева, в случае победы в сегодняшнем поединке, могут оторваться от преследователей и доказать, что не случайно их сборная входит в число топ-команд Европы. При этом, если верить в искренность слов Анте Чачича, в Хорватии к нашей команде относятся с уважением и считают именно нашу сборную своим главным конкурентом. Хотя, вполне возможно, это — всего лишь вежливость и обычный расчет на то, чтобы подопечные Чачича не позволили себе потерять бдительность и расслабиться.

Хотя, по правде говоря, хорваты могут сделать результат без особых проблем даже не в лучшем состоянии и в не самом оптимальном составе. Средняя линия команды и нападающие — это, преимущественно, звезды мировой величины или лучшие среди перспектов Европы. Правда, определенные проблемы в защите у хорватов наверняка будут. Ведь из-за травм не сыграют два основных исполнителя: Ведран Чорлука и Шиме Врсалько. С другой стороны, в предыдущих товарищеских поединках "клетчатые" доказали, что могут разделаться с любой крепкой сборной даже полурезервным составом (так было на выезде с Северной Ирландией). При этом, один из главных вопросов — какую игровую схему выберет Чачич и рискнет ли он сыграть с двумя нападающими. Пока можно лишь предполагать. Но главное, что есть у Чачича — богатый выбор...

… чего нет у Андрея Шевченко. А потому даже негативный результат матча при условии максимальной самоотдачи наших футболистов и неплохого рисунка игры можно будет принять. Реалии таковы, что Хорватия на данный момент просто сильнее. Наш тренерский штаб пока что всего лишь создает команду, которая в перспективе должна выйти на новый качественный уровень. Предпосылок же для того, чтобы обыгрывать сборные, уровня Хорватии, уже сейчас на данный момент не так уж и много. Особенно — учитывая проблемы с игровым временем в своих клубах у наших легионеров и, пожалуй, главной надежды команды — Коноплянки. О всех наших кадровых проблемах и проблемах с формой целой группы футболистов говорить можно действительно много. Шевченко все эти проблемы знает досконально. И если ему удастся их решать настолько, что мы сможем увезти очки из "Максимира", это будет в какой-то мере подвиг.

Слова:

Анте Чачич, главный тренер сборной Хорватии:

— Я разговаривал с игроками про все сильные стороны сборной Украины, и конечно мы их изучали. Завтра наша задача — это бросить всю энергию и дисциплину на достижение положительного результата. Хорватия — одна из самых сильных сборных в Европе, мы должны это использовать.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

— Задача сборной Украины — создать определенный прессинг на половине поля Хорватии. Это создаст проблемы их команде. Ситуация с игроками, которые имеют недостаточно игровой практики? Мы посмотрели на их физическое состояние — они готовы. Если они психологически правильно подойдут к игре с Хорватией, они принесут пользу сборной.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Субашич — Едвай, Вида, Митрович, Пиварич — Рог, Модрич, Ракитич, Пьяца — Манджукич, Калинич.

Украина: Пятов — Федецкий, Кучер, Ракицкий, Бутко — Степаненко, Коваленко, Сидорчук — Ярмоленко, Коноплянка — Кравец.

Травмированные: Чорлука, Врсалько (оба – Хорватия).

Дисквалифицированные: Перишич – Соболь.

Напомним, ранее тренер сборной Хорватии назвал сильные стороны команды Шевченко.

Фото: ФФУ.

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Украина отбор сборная анонс ЧМ-2018 Хорватия Загреб
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