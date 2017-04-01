Премьер-лига. "Днепр" минимально победил "Зірку", а "Ворскла" обыграла "Волынь", видео голов

В стартовом матче 23-го тура украинской Премьер-лиги на своем поле "Днепр" обыграли кропивницкую "Зірку". Единственный гол в матче в первой тайме забил Дмитрий Нагиев.

"Днепр" — "Зірка" — 1:0

Голы: Нагиев, 32

"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Нагиев, Ротань, Когут (Кочергин, 69), Полевой, Лунев (Чеберко, 73), Довбик (Кожушко, 74)

"Зірка": Паст, Полегенько, Фатеев, Перейра, Борха, Бацула, Лупашко, Драченко, Загальский (Чичиков, 46), Попов (Збунь, 70), Ситало (Эсеола, 54)

Предупреждения: Влад - Попов, Бацула, Драченко

Стоит отметить, что "Днепр" продлил свою беспроигрышную серию в УПЛ до восьми матчей. Теперь у днепрян 13 очков.

Во втором сегодняшнем матче Премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Волынь" со счетом 2:0.

Полтавчане забили по голу в каждом тайме, пишет УНИАН.

На 34-й минуте счет открыл Вячеслав Шарпар. После идеальной передачи от Мякушко Шарпар по центру вышел один на один с вратарем, обвел Кичака и закатил мяч в пустые ворота. А после перерыва голевой момент произошел на 62-й минуте, когда гол забил Дмитрий Хлёбас.

Второй результативный пас в этом матче отдал Мякушко, который по центру вывел Хлебаса один на один, и тот, не входя в штрафную, пробил мимо Кичака.

Голы: Шарпар, 34, Хлебас, 62.

"Ворскла": Сарнавский, Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок, Ткачук (Кунев, 79), Кравченко, Мякушко, Шарпар, Одарюк (Сакив, 88), Хлебас (Загорулько, 85).

"Волынь": Кичак, Р. Никитюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал, Тетеренко, Романюк (Задерецкий, 78), Герасимюк, Диденко (Ляшенко, 59), Мемешев (Дудик, 46), Петров.

Предупреждения: Ребенок, Чижов, Шарпар - Горопевшек

Таким образом, "Ворскла" набрала 27 очков и вышла на чистое 7-е место в турнирной таблице УПЛ, обогнав на 3 очка "Сталь".

У "Волыни" осталось 10 очков и последнее 12-е место в турнирной таблице лиги.

Напомним, ранее в Кропивницком, "Зірка" принимала "Днепр" и сыграла вничью.

Видео: ТСН; Футбольные видеообзоры УПЛ