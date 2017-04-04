Приоритетная цель. Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может переехать в Турцию. Стамбульский "Галатасарай" увидел в нем свою приоритетную цель на трансферном рынке.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Gamaspor.

По информации медиа, "Галатасарай" уже сейчас составляет список потенциальных подписаний клуба летом 2017 года. Работу в этом направлении возглавляет технический директор стамбульцев Игор Тудор.

Напомним, ранее Хачериди открестился от трансфера в питерский "Зенит".