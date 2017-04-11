Владимир Кличко объяснил, почему проиграл Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что проиграл супертяжу из Британии Тайсону Фьюри, поскольку сделал недостаточно для победы, был слишком осторожным.

Об этом боксер рассказал в интервью британскому изданию The Independent, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что во всех поражениях винит только себя.

"Я сделал недостаточно (для победы над британцем — Ред.), я был слишком осторожным. Дело не в моей команде и не в Фьюри — только во мне", — отметил он.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Реванш несколько раз откладывался, потом западного бойца обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник нашего соотечественника отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".