Как Бурсак готовится к бою за титул чемпиона мира: опубликованы фото

Бывший чемпион Европы в среднем весе Максим Бурсак в США готовится к бою с чемпионом мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканцем Хильберто Рамиресом, в результате которого может завоевать титул соперника.

Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions.

В частности, наш спортсмен отрабатывает удары.

"Бурсак продолжает подготовку к поединку с… Рамиресом в США", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, Максим Бурсак и Хильберто Рамирес встретятся на ринге 22 апреля в американском Карсоне (штат Калифония). Ранее украинец говорил, что основательно готовится к поединку с мексиканцем.