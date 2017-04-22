Бурсак и мексиканец взвесились перед боем за титул чемпиона мира, опубликованы фото и видео

В США экс-чемпион Европы в среднем весе украинец Максим Бурсак и его будущий соперник — чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканец Хильберто Рамирес, титул которого он может завоевать, взвесились перед боем.

Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions.

В компании уточнили, что наш соотечественник оказался немного легче противника.

"Бурсак и Рамирес прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком. Вес Макса — 75,9 кг (167,4 фунтов), вес Рамиреса — 76,1 кг (167,8 фунтов)", — отметили в пресс-службе.

Напомним, Максим Бурсак и Хильберто Рамирес встретятся на ринге 22 апреля в американском Карсоне (штат Калифония). Ранее украинец говорил, что основательно готовится к противостоянию.