Шевченко назвал самую большую проблему сборной Украины

Какой внутренний чемпионат — такие и игроки, заявил главный тренер сборной Украины.
Основной проблемой национальной сборной Украины по футболу является завершающая стадия атаки.
Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, пишет УНИАН со ссылкой на "Новое время".
"Какой внутренний чемпионат — такие и игроки, отмечает грустным голосом Шевченко. А после спохватывается: "Я не хочу никого обидеть. В сборной достаточно качественных исполнителей".
"У нас есть два ведущих игрока — Ярмоленко и Коноплянка. У Жени в последнее время не сложилось в его клубе немецком "Шальке", где он потерял игровую практику. Это сказывается на форме", — рассуждает Шевченко.
Тренер также подробно объяснил, что последняя игра сборной с Хорватией, в которой Украина проиграла со счетом 0:1, показала самую большую проблему команды.
"Атаку подготовить мы можем, можем развить ее через фланг, а вот завершить — нет. Мы пытаемся атаковать недостаточным количеством игроков. Эту проблему нужно решать", — добавил Шевченко.
Напомним, ранее Шевченко заявил о проигрыше хорватам: боремся дальше, не все потеряно.