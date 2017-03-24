Отбор на ЧМ-2018. Украина минимально проиграла Хорватии, опубликованы фото и видео гола

В пятницу, 24 марта, в Загребе матч отборочного турнира на чемпионат мира-2018 между сборными Хорватии и Украины (Группа I) завершился со счетом 1:0.

Игра проходила на стадионе "Максимир", за ней следил арбитр из Испании Антонио Матеу Лаоса.

В начале противостояния украинцы могли открыть счет, на восьмой минуте Ярмоленко получил отличный пас на правом фланге, ворвался в штрафную, однако прострел в центр замкнуть было некому.

Через несколько минут близки к голу были хорваты: Манджукич навязал борьбу, смог пробить, но попал в штангу. Немного позже Калинич головой отправил мяч выше ворот нашей сборной.

После атак соперника отличился Ярмоленко. Игрок ударил по воротам с близкой дистанции, однако голкипер красиво прыгнул и не позволил мячу попасть в сетку. На 23-й минуте Кравец чуть не протолкнул мяч в ворота после углового и неудачной игры Субашича.

Между тем уже через 15 минут Калинич огорчил украинцев. Он получил отличный пас после комбинации Модрич — Ракитич, развернулся и точно пробил в "девятку", сделав счет 1:0 в пользу Хорватии.

Во втором тайме украинцы попытались перехватить инициативу, команда провела несколько опасных атак. "Самый выгодный момент на 79-й минуте игры не использовал Ярмоленко, который из убойной позиции пробил намного выше ворот, добивая мяч после розыгрыша стандарта", — пишет УНИАН.

После матча с Украиной Хорватия лидирует в Группе I, у нее 13 очков, а у нашей сборной — восемь, она занимает третью строчку турнирной таблицы. Между командами расположилась Исландия (10 очков), ниже украинского государства — Турция (8 очков), а также Косово и Финляндия, которые заработали по одному очку.

Хорватия — Украина 1:0

Гол: Калинич, 38

Хорватия: Субашич — Едвай, Митрович, Вида, Пиварич — Модрич, Бадель — Брозович (Рог, 90+1), Ракитич (Ковачич, 79), Манджукич — Калинич (Крамарич, 87);

Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Кучер, Матвиенко — Степаненко, Ротань (Сидорчук, 76) — Ярмоленко, Коваленко (Беседин, 85) , Коноплянка — Кравец (Селезнев, 59);

Предупреждения: Ротань.

Видео гола Калинича

Напомним, в ноябре 2016 года в Харькове прошел товарищеский матч между сборными Украины и Сербии, он завершился со счетом 2:0. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Видео: Footballmaxi