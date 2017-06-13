Срна рассказал, как изменилась игра "Шахтера" при Фонсеке

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна заявил, что после назначения новым главным тренером команды португальца Паулу Фонсеки "горняки" стали играть по-другому в атаке и обороне.

Об этом футболист рассказал в интервью, говорится на сайте клуба.

В то же время собеседник подчеркнул, что ему было тяжело расставаться с экс-наставником румыном Мирчей Луческу.

"… всегда будет легендой "Шахтера". Это сильный и авторитетный тренер. Он очень помог мне в футболе и в жизни, я всегда буду ему благодарен. Точно так же и другие игроки, которые с ним работали", — утверждает Срна.

Между тем "пришло время освежить команду, и президент принял решение пригласить молодого, амбициозного наставника, хорошо проявившего себя в "Браге". "Конечно, начинать что-то новое тяжело, но каждый тренер привносит в команду что-то свое, а это всегда интересно", — добавил он.

"При Паулу Фонсеке мы стали по-другому играть в атаке и обороне. Сначала было непросто, ведь мы адаптировались к новому стилю. Чтобы привыкнуть к изменениям, необходимо время, а его у "Шахтера" как раз не было! Нам нужны победы", — сказал капитан.

Напомним, в мае 2016 года Мирча Луческу ушел в отставку с поста главного тренера "Шахтера" (занял должность 18 мая 2004-го) в статусе самого титулованного наставника в украинском футболе.

Фото: shakhtar.com