Названы место и дата проведения боя Усика в четвертьфинале боксерской Лиги чемпионов

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе украинец Александр Усик свой первый бой против немца Марко Хука в рамках Всемирной суперсерии проведет 9 сентября в Киеве.

Об этом со ссылкой на промоутера и организатора турнира Калле Зауэрленда сообщает польское издание Polsat Sport.

Также известно, что 16 сентября в Ливерпуле сойдутся средневесы Каллам Смит и Эрик Скоглунд.

Напомним, четвертьфинальный поединок даст старт боксерской Лиге чемпионов, церемония жеребьевки которого состоялась в Монако. В World Boxing Super Series примут участие 16 боксеров в двух весовых категориях. Они разыграют призовой фонд в размере 50 миллионов долларов.