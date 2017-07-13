Хачериди может продолжить карьеру в Англии — СМИ

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Англии.

Об этом сообщает "Чемпионат".

"Халл Сити", вылетевший в этом году из Премьер-лиги, ведет переговоры с "Динамо" о покупке Хачериди. Пока стороны не могут сойтись в финансовых вопросах, но переговоры продолжаются.

Добавим, что "Халл" в этом сезоне возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Хачериди может перейти в турецкий "Галатасарай".