Джошуа рассказал, чего не хватает Владимиру Кличко

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что экс-чемпиону мира — супертяжу-украинцу Владимиру Кличко — не хватает уличного напора.

Об этом он рассказал, анализируя прошедший бой, пишет РБК-Украина, ссылаясь на Sky Sports.

В то же время спортсмен подчеркнул, что наш соотечественник очень умен.

"… у него даже есть научная степень, но ему не хватает того уличного напора, который есть у меня. Как только поединок был остановлен, я улыбнулся и сказал себе: "Ты не сможешь меня победить", — добавил чемпион.

Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Британец надеется, что украинец даст согласие на второй бой.