Женская сборная Украины по стрельбе стала лучшей на чемпионате Европы в Баку

Сборная Украины по спортивной стрельбе завоевала еще две награды чемпионат в Баку.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в стрельбе из винтовки с расстояния 50 метров женская сборная Украины завоевала золотые медали. Наша команда выступала в составе Дарья Шарипова, Наталья Калныш, Леся Леськив.

В индивидуальных соревнованиях Шарипова завоевала серебряную награду. Украинка набрала 615,5 балла, отстав только от Дженнифер Макинтош из Великобритании (619,1).

Бронза на счету Мари Энквист из Швеции (613,6). Партнерши Шариповой по команде заняли 11-е (Калныш, 608,7) и 12-е (Леськив, 608,1) места.

Напомним, Украинские сумоисты завоевали первое "золото" на Всемирных играх, которые в эти дни проходят в польском Вроцлаве.