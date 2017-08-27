"Динамо" предложило назначить новую дату матча в Мариуполе, киевлян обвинили в дискредитации

27 августа 2017, 15:14

"Динамо" предлагает назначить новую дату календарного матча 7-го тура украинской премьер-лиги в Мариуполе.

Стадион в Мариуполе

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) предлагает назначить новую дату календарного матча 7-го тура украинской премьер-лиги в Мариуполе, который должен был состояться сегодня, 27 августа.

Об этом говорится в письме руководства клуба к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК "Мариуполь" от 26 августа, опубликованном на официальном сайте "Динамо".

"ФК" Динамо "(Киев) в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" именно в городе Мариуполе. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставления текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о осуществлении ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и перемещения игроков и персонала ФК "Динамо" (Киев), обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь", — говорится в письме.

В письме руководство клуба просит учесть его позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в Мариуполе.

Также отмечается, что ФК "Мариуполь", как хозяин поля, а также местные органы власти обязаны по требованию гостевой команды предоставить не позднее, чем за трое суток до начала матча, письма органов ГУНП и СБУ в области, которыми гарантируется проведение всех мероприятий по обеспечению безопасности и оценивается возможность проведения матча, учитывая текущую оперативную ситуацию в городе.

"К сожалению, на наши неоднократные обращения к ФК "Мариуполь" указанных писем ГУНП и СБУ ФК "Динамо" (Киев) по состоянию на 20.00 26 августа (менее чем за сутки до начала матча) не получил. В то же время, руководство клуба анализирует текущую оперативную обстановку на Мариупольском (Приморском) направлении проведения АТО, где на протяжении последних дней, в т.ч. в течение этого периода, наблюдается резкое обострение ситуации. Зафиксированы многочисленные случаи открытия огня боевиками в сторону украинского территории", — говорится в письме.

Как известно, календарный матч 7-го тура украинской премьер-лиги между "Мариуполем" и "Динамо" должен быть состояться в Мариуполе 27 августа. Однако "Динамо" отказывается играть в Мариуполе из-за отсутствия гарантий безопасности.

В свою очередь, "Мариуполь" опубликовал заявление на официальном сайте по поводу ситуации с не приездом Динамо на матч 7-го тура УПЛ.

Приазовцы обратились с обращением к киевскому клубу, представители которого не явились на предматчевое совещание (начало встречи запланировано на 17:00). В нем они обвиняют "Динамо" в дискредитации, и предоставляют письма управления СБУ в Донецкой области, главы Национальной полиции и Мариупольского городского совета, в которых речь идет о безопасном проведении матчей в "Мариуполе". Ниже приводим текст без правок.

"Сегодня, 27-го августа, в нашем городе должен был пройти матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" — "Динамо". Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований своим решением от 17-го августа 2017 года подтвердил, что "Мариуполь" примет "Динамо" на своем стадионе (который перед началом сезона прошел аттестацию).

22-го августа 2017 года в Киеве в Доме Футбола состоялось заседание Исполкома ФФУ, на котором также обсуждался вопрос о проведении матчей в Мариуполе. В итоге, практически единогласно ("за" — 28, "против" — 2) Исполком ФФУ подтвердил ранее принятые решения, о том что наш Клуб проводит свои домашние матчи сезона 2017/18 в Мариуполе.

ФК "Динамо" не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш Клуб. ФК "Мариуполь" согласно требованиям Регламента УПЛ отправил в Дирекцию Премьер-лиги и ФК "Динамо" (факсом и на официальный клубный e-mail – ivan@goal.com.ua) все необходимые официальные письма относительно предстоящих игр (молодежных и первых команд).

Также ФК "Мариуполь" предоставил Премьер-лиге и ФК "Динамо" официальные письма от (с письмами можно ознакомиться ниже):

Управления СБУ в Донецкой области (от 17.08.2017 №56/5/1-3279нт);

Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области (от 13.08.2017 №8031/02/18-2017 и 22.08.2017 №8160/02/18-2017);

Мариупольского городского совета (от 22.08.2017 №092-50119-3).

В свою очередь от ФК "Динамо" мы не получили ни одного официального письма относительно предстоящих игр (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также относительно даты и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств (эта информация необходима СБУ и МВД для организации сопровождения и проезда автобусов с делегациями ФК "Динамо" до Мариуполя).

Коллеги из ФК "Динамо", не занимайтесь манипуляциями! "Мяч" был на вашей стороне", — сказано в обращении приазовцев на официальном сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" намерено оспорить решение ФФУ о матчах в Мариуполе.

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