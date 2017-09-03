Луческу признал: сборная Украины была сильнее Турции

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил, что в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 соперник его подопечных — команда Украины — была сильнее.

Об этом он рассказал после игры, пишет matchday.ua.

В то же время наставник подчеркнул, что украинцы лучше владели мячом.

"… мы же, в свою очередь, должны были сыграть лучше в этом аспекте. Сборная Украины собрана из двух команд, мы же собирали команду из пяти-десяти команд, что повлияло на игру", — отметил специалист.

Луческу признал, что "Украина заслужила эту победу, но был эпизод с офсайдом при первом забитом мяче, а также мяч вышел за пределы поля в эпизоде со вторым". "Кроме того, в ворота соперника должны были поставить пенальти", — добавил тренер.

Напомним, 2 сентября в Харькове украинская команда обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.