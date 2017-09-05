Битва за выход на ЧМ-2018: в первом тайме Исландия и Украина разошлись миром

Во вторник вечером, 5 сентября, в столице Исландии — Рейкьявике — первый тайм матча отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 между сборной страны и командой Украины закончился со счетом 0:0.

Игра проходит на стадионе "Лаугардалсвеллур", за ней следит арбитр из Шотландии.

Почти до середины первой половины противостояния футболисты не создали ни одного голевого момента.

Между тем на 22-й минуте исландец Сигурдссон получил мяч с левого фланга, ему никто не мешал, он вполне мог забивать, однако завозился, и Степаненко пресек возможную попытку штурма ворот украинцев.

Позже наши спортсмены создали несколько опасных моментов, но так и не забили. В частности, Матвиенко удачно сыграл на подборе и нашел пасом Коноплянку в штрафной, тот прострелил в центр, а замкнуть передачу оказалось некому.

Стартовые составы команд-соперниц:

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон — Халльфредссон, Гуннарссон — Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон — Бодварссон;

Запасные: Рунарссон, Йонссон, Фьолусон, Херманнссон, Сигурдарсон, Финнбогасон, Арнасон, Сигурьонссон, Скулассон, Кьяртассон, Траустасон, Скуласон.

Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко — Беседин;

Запасные: Лунин, Коваль, Ордец, Кравец, Кривцов, Морозюк, Ротань, Юрченко, Сидорчук, Соболь, Гармаш, Зинченко.

Напомним, 2 сентября в Харькове сборная Украины обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.