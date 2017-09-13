Старт "Шахтера" в Лиге чемпионов. Прогнозы экспертов на матч с "Наполи"

13 сентября 2017, 16:13

У "Шахтера" есть будущее, но все мы прекрасно понимаем, что на данный момент у команды отсутствуют болельщики, подчеркнул Яремченко.

Футболисты "Шахтера"

В среду, 13 сентября, поздно вечером состоятся очередные матчи первого тура группового турнира 

Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. Так, в группе F, в Харькове донецкий "Шахтер" примет итальянский "Наполи".

Накануне поединка футбольные эксперты поделились своими прогнозами, сообщает dynamo.kiev.ua.

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Валерий Яремченко подчеркнул, что "Шахтер" стал заложником политической ситуации.

"У "Шахтера" есть будущее, но все мы прекрасно понимаем, что на данный момент у команды отсутствуют болельщики. Поверьте мне, что многие люди хотят сохранить "Шахтер" в Украине. Не думаю, что "оранжево-черные" проявят себя на европейской арене, потому что там все намного серьезнее", — подчеркнул он.

"Какой "Шахтер" мне больше нравится: Фонсеки или Луческу? Мне больше нравился "Шахтер" Яремченко, в котором я играл, а затем и тренировал. Что касается Фонсеки... у нас разве есть чемпионат Украины? После того как уехал Луческу из "Шахтера", в клубе больше никто не работает. Никого нет. Это все "липовое". Понимаете? Сделали "липовый" чемпионат, где выступают 12 команд, а за чемпионство борются всего два клуба", — отметил футбольный специалист.

"У "Шахтера" есть шансы победить "Наполи". Если бы у команд не было шансов победить — ни "Шахтер", ни "Наполи", ни любая другая команда не выходила бы на поле", — добавил Яремченко.

Украинский футбольный комментатор Роберто Моралес заявил: "Наполи" — команда с атакой, и поэтому я ставлю на результативность, на "тотал больше". Но это команда, которая несовершенна в защите, а значит, "Шахтер" должен забить. Соответственно, ставим на "Обе забьют". Также я ставлю на победу "Наполи", и поэтому, если "Обе забьют" и "Наполи" победит, тогда тотал гостей должен быть "больше 1.5", — сказал Моралес.

Известный российский комментатор Алексей Андронов подчеркнул: "Шахтёр" начинает свой путь в Лиге чемпионов игрой с "Наполи". Совсем, видимо, не верят букмекеры в украинский клуб. Коэффициенты с большим перекосом в сторону "Наполи".

"Мне кажется, не стоит быть такими смелыми в ожиданиях и предсказаниях сейчас, потому что возможности "Шахтёра" применительно к европейской арене мы пока оценить не можем, но команда достаточно опытная.

Вижу здесь другой интересный вариант, предлагаю не отталкиваться от результата встречи, который, на мой взгляд, может быть абсолютно любым, ведь встреча на три результата. Я думаю, что ни те, ни другие не будут сидеть сзади, будут искать счастья у чужих ворот. Исходя из этого, коэффициент 2,01 на вариант "обе забьют и тотал больше 2,5 мяча" мне нравится. Самый логичный вариант на эту встречу, — сказал Алексей.

Бывший защитник "Шахтера" Александр Сопко подчеркнул, что к сегодняшнему поединку футболисты "Шахтера" начали неосознанно готовиться еще с момента жеребьевки.

"Эмоции будут зашкаливать. Во внутреннем чемпионате сыграно уже 8 туров, и команда набрала неплохой ход. "Наполи" в тонусе, возможно, даже чуть проигрывает. Тактическое разнообразие в игре "Шахтера" и большой опыт еврокубковых поединков позволят играть с итальянцами более уверенно", — отметил он.

"Проблемой для "горняков" может стать то, что "Наполи" проповедует высокий прессинг. А на то, как "горняки" выходят из обороны, иногда бывает тревожно смотреть. Наигрывают Пятова — в той ситуации, когда ему остается просто побыстрее вынести мяч подальше от своих ворот. У меня надежда на Ракицкого с его умением отдать точный пас сразу из первой зоны в третью. Фред — тоже мастер разрезных передач. Но я не думаю, что "Наполи" будет делать упор только на высокий прессинг. Сарри очень хорошо вышколил их тактически, научил гибкости. Поэтому итальянцы будут действовать по ситуации. Если увидят, что давление не работает, не станут этим злоупотреблять.

Очень нежелательно в игре с любой итальянской командой пропускать первыми. Они могут засушить игру, удержать даже малейшее преимущество, это в их характере. Плюс прекрасно играют на контратаках", добавил он.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виктор Грачев указал, что "Наполи" уверенно прошел "Ниццу" в квалификации, мощно стартовал в Серии А.

"Считаю "Наполи" в этом сезоне кандидатом на чемпионство в Италии. "Шахтеру" нужно грамотно сыграть в обороне, чтобы отрабатывали в защите все. Контратаки у "Наполи" весьма серьезные. Нельзя дать им пространство и не позволить разбежаться, переиграть тактически. Также надо не допускать брака в передачах и завершать атаки без ненужных потерь мяча, чтобы успевать возвращаться и встречать соперника на его половине поля.

Очень хочется взять очки в первом матче. У "горняков" сложная и непредсказуемая группа. Выйти в плей-офф ЛЧ любому под силу. Если обыграем "Наполи", это будет хорошим заделом. Думаю, все может решить один мяч, голевых моментов будет немного и надо выжимать максимум", — сказал Грачев.

Как были сыграны матчи первого тура группового турнира ЛЧ 2017/18, читайте: "Лига чемпионов: триумф "Челси", унижение "Селтика" и дубль Месси, обзор матчей и видео голов".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
эксперты Шахтер Наполи Андронов Грачев Яремченко Сопко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять