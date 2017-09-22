"Не нашел общего языка с руководством". Севидов рассказал, почему покинул "Мариуполь"

Главный тренер выступающего в УПЛ "Мариуполя" Александр Севидов расторгнул контракт с клубом.

Об этом он рассказал Football.ua.

Он подчеркнул, что расторг контракт с "Мариуполем" по обоюдному согласию.

"Я не нашел общего языка с руководством клуба в стратегических вопросах его развития", — подчеркнул Севидов.

В то же время, по информации FootballHub, "Мариуполь" возглавит экс-тренер "Черноморца" Александр Бабич.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший тренер "Карпат" возглавил "Черноморец".