Отбор на ЧМ-2018. Псоле первого тайма матча Косово — Украина счет 0:0

Подопечные Андрея Шевченко проводят в Албании матч отбора на ЧМ-2018.
В пятницу, 6-го октября, в албанском Шкодере проходит поединок отбора на Чемпионат мира-2018 между Украиной и Косово.
После первого тайма счет ничейный 0:0.
У подопечных Андрея Шевченко было несколько моментов для взятия ворот соперника. Несколько раз опасно пробивал вингер украинцев Евгений Коноплянка, а после одно из его ударов мяч попал в штангу ворот косоваров.
Команды начали матч в следующих составах:
Косово: Уйкани – Войвода, Рахмани, Яшаница, Пачарада – Криезиу, Мусоли – Рашица, Халими, Целина – Муричи.
Украина: Пятов — Караваев, Ордец, Хачериди, Матвиенко — Сидорчук, Ротань, Гармаш — Коноплянка, Ярмоленко — Кравец.
Запасные: Лунин, Пердута, Кучер, Степаненко, Малиновский, Марлос, Лукьянчук, Буяльский, Беседин, Шепелев, Соболь, Коваль.
Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в матче Косово — Украина.