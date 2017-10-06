Отбор на ЧМ-2018. Псоле первого тайма матча Косово — Украина счет 0:0

В пятницу, 6-го октября, в албанском Шкодере проходит поединок отбора на Чемпионат мира-2018 между Украиной и Косово.

После первого тайма счет ничейный 0:0.

У подопечных Андрея Шевченко было несколько моментов для взятия ворот соперника. Несколько раз опасно пробивал вингер украинцев Евгений Коноплянка, а после одно из его ударов мяч попал в штангу ворот косоваров.

Команды начали матч в следующих составах:

Косово: Уйкани – Войвода, Рахмани, Яшаница, Пачарада – Криезиу, Мусоли – Рашица, Халими, Целина – Муричи.

Украина: Пятов — Караваев, Ордец, Хачериди, Матвиенко — Сидорчук, Ротань, Гармаш — Коноплянка, Ярмоленко — Кравец.

Запасные: Лунин, Пердута, Кучер, Степаненко, Малиновский, Марлос, Лукьянчук, Буяльский, Беседин, Шепелев, Соболь, Коваль.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в матче Косово — Украина.