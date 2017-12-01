В Москве провели жеребьевку футбольного ЧМ-2018: составы групп

В Москве состоялась жеребьевка финального этапа мирового футбольного первенства, которое пройдет в России летом будущего года, сообщает портал "УНН".

32 национальные сборные сначала были разделены на четыре корзины согласно мировому рейтингу ФИФА (по состоянию на октябрь нынешнего года).

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом. 1)Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия. 2) Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко. 3) Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия. 4) Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия. 5. Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия. 6. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея. 7.Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама. 8. Группа Н: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

Интересно, что соперники сборной Украины по отборочному циклу - сборные Исландии и Хорватии, вновь попали в одну группу и сразятся между собой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что корпорация BBC удалила видео к ЧМ-2018 с "российским" Крымом