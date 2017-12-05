"Соперник показывает лучшую игру". Фонсека рассказал о подготовке к матчу с "Манчестер Сити"

Накануне последнего матча группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтеру" будет противостоять английский "Манчестер Сити", Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Он заявил, что "Ман Сити" в этом сезоне показывают если не лучшую игру в мире, то одну из лучших.

"Будем ли следить за матчем в Роттердаме? Нет, мы не будем думать о резльтате матча с участием "Наполи", мы будем лишь здесь и будем стараться решить все своими силами", — рассказал Фонсека.

Он отметил, что подготовка "Шахтера" к матчу в ЛЧ была обычной, такой же, как и к другим матчам.

"Независимо от состава, который завтра выйдет в "Ман Сити", они будут очень сильны. Эта команда переполнена сильными и опытными игроками", — добавил он.

"Тактика на такие матчи, как с Сити, отличается от тех, которые мы проводим в УПЛ. Верю, что моя тактика на этот матч полностью сработает, но с такими командами тяжело играть всегда, ведь их тренирует один из лучших тренеров мира", — рассказал Фонсека.

В свою очередь главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подчеркнул, что привез в Харьков своих сильнейших игроков.

"Хочу сказать, что самый лучший футбол не гарантирует лучший результат. Можно сыграть плохо 45 минут и вылететь из турнира. Мне не важно, считают ли игру моей команды лучшей в Европе, я хочу достигать результата", — отметил он.

"Обещаю, что мы приехали побеждать, мы попытаемся это сделать и хотим этого", — заявил Гвардиола.

"Будем ли мы в финале в Киеве? Да. На самом деле мы попытаемся приехать в Украину в мае, сделаем все возможное для этого", — добавил наставник "Ман Сити".

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 3:0.