Насилие против иностранцев. Фанов "Манчестер Сити" предупредили о возможной агрессии в Украине

Накануне матча Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и английским "Манчестер Сити" в Харькове британских болельщиков предупредили о возможной агрессии в их адрес.

Правительство Великобритании выпустило специальный документ, в котором идет разъясняет британцам особенности поездки в Украину.

"Большинство поездок в Украину безопасны, однако были зафиксированы насильственные случаи нападения на иностранных граждан, в том числе болельщиков, которые посещали Харьков, поэтому проявляйте особую осторожность", — говорится в документе.

Власти Британии советуют болельщикам Соединенного Королевства "быть в курсе текущей политической ситуации, в частности, относительно напряженности между Украиной и Россией". В том числе английские болельщики должны "избегать любых действий", которые могли бы спровоцировать враждебную реакцию со стороны украинских фанатов.

Напомним, ранее тренеры "Шахтера" и "Манчестер Сити" рассказали о подготовке к заключительному матчу группового раунда Лиги чемпионов.